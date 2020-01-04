كهربا يرتدي رقم «26» مع الأهلي .. وينضم لقائمة الأحمر أمام إف سي مصر

يرتدي محمود عبد المنعم كهربا مهاجم فريق الأهلي الجديد القميص رقم 26 مع القلعة الحمراء.

وقام مسؤولو الأهلي بقيد اللاعب الجديد في قائمة الفريق الأحمر بعد وصول بطاقته الدولية.

وكان الأهلي قد استدعى كهربا لقائمته لخوض لقاء إف سي مصر غداً الأحد بالدوري الممتاز. الحمراء.وقام مسؤولو الأهلي بقيد اللاعب الجديد في قائمة الفريق الأحمر بعد وصول بطاقته الدولية.وكان الأهلي قد استدعى كهربا لقائمته لخوض لقاء إف سي مصر غداً الأحد بالدوري الممتاز.

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