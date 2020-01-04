ريـال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات ويفوز على خيتافي بثلاثية نظيفة

استعاد فريق ريـال مدريد، نغمة الانتصارات من جديد، عقب الفوز على نظيره خيتافي بثلاثية نظيفة، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.
جاء الهدف الأول في الدقيقة
واستعاد الريـال انتصاراته مجدداً عقب التعادل في الجولات الثلاثة الماضية أمام فالنسيا وبرشلونة وأتليتك بلباو.
ورفع ريـال مدريد رصيد بهذا الفوز إلى النقطة 40 في صدارة ترتيب الليجا بصفة مؤقتة ، بينما تجمد رصيد خيتافي عند النقطة 30 في الترتيب السابع.
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