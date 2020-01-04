الزمالك يفوز بكأس مصر لشباب كرة اليد

فاز فريق الزمالك لشباب كرة اليد ببطولة كأس مصر لمواليد ٢٠٠٣ بعد تغلبه في المباراة النهائية علي منافسه سبورتنج السكندري بصعوبة وبفارق هدف واحد ٢٦/٢٧ .

فيما حصل فريق نادي الأوليمبي السكندري علي المركز الثالث بعد تغلبه علي نادي الشمس بنتيجة ٢٨/٢٩ في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع .

وقام رئيس ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد بتوزيع كأس البطولة والميداليات علي الفائزين في حضور سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بالإتحاد وعفت رشاد رئيس لجنة المدربين ٢٦/٢٧ .فيما حصل فريق نادي الأوليمبي السكندري علي المركز الثالث بعد تغلبه علي نادي الشمس بنتيجة ٢٨/٢٩ في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع .وقام رئيس ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد بتوزيع كأس البطولة والميداليات علي الفائزين في حضور سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بالإتحاد وعفت رشاد رئيس لجنة المدربين

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