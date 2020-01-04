بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والتعاون في كأس سوبر السعودية

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يقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر لأحداث مباراة كأس سوبر السعودية بين النصر والتعاون، مساء اليوم السبت 4-1-2020، على ملعب الجوهرة المشعة.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:10 بالتوقيت المحلي، 17:10 بتوقيت جرينيتش، 19:10 بتوقيت مصر.
النصر 0-0 التعاون
???? ملعب الجوهرة المشعة (جدة)
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بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة
- أهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر لمباراة كأس السوبر السعودي بين النصر والتعاون.
- يصحبكم “محمود ماهر” في هذه المباراة المرتقبة من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.
- بعد قليل تأتيكم التشكيلة الرسمية لكل فريق
- تيفوهات رائعة من جمهور النصر قبل بدء هذه المقابلة
- ???????? الآن السلام الوطني للمملكة العربية السعودية
- تشكيلة النصر اليوم: براد جونز – خمس فراج – عبد الله مادو – مايكون – سلطان الغانم – عبد الله الخبراني – بيتروس – أحمد موسى – نور الدين أمرابط – جوليانو – عبد الرزاق حمدالله.
- تشكيلة التعاون اليوم: كاسيو – ريان الموسى – طلال العبسي – مدالله العليان – ريكاردو ماشادو- فهد الرشيدي – سيدريك أميسي – ساندرو مانويل – نيلدو بيترولينا – فهد الرشيدي – هيلدون – ليندري تاوامبا.
- 1″ صافرة بداية اللقاء..النصر على اليسار بالأبيض، والتعاون على اليمين بالأصفر.
- 2″ أوووووووه…إنفرااااااد صريح يضيع من عبد الرزاق حمد الله (هداف العالم لعام 2019)..يتحسر حمد الله..واللعب يتواصل والمخرج لا يمكنه إعادة اللقطة لأكثر من دقيقة.
- 9″ في الدقيقة التاسعة .. جمهور النصر يهتف باسم حمد الله كنوع من التكريم.
- 10″ أوووووووه يا حمد الله !! إنفراد جديد يضيعه الهداف المغربي.
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