بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والتعاون في كأس سوبر السعودية

يقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر لأحداث مباراة كأس سوبر السعودية بين النصر والتعاون، مساء اليوم السبت 4-1-2020، على ملعب الجوهرة المشعة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:10 بالتوقيت المحلي، 17:10 بتوقيت جرينيتش، 19:10 بتوقيت مصر.

النصر 0-0 التعاون

???? ملعب الجوهرة المشعة (جدة)

♻️ جارية الآن

بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة

أهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر لمباراة كأس السوبر السعودي بين النصر والتعاون.

يصحبكم “ محمود ماهر ” في هذه المباراة المرتقبة من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

” في هذه المباراة المرتقبة من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365. بعد قليل تأتيكم التشكيلة الرسمية لكل فريق

تيفوهات رائعة من جمهور النصر قبل بدء هذه المقابلة

???????? الآن السلام الوطني للمملكة العربية السعودية