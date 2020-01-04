نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في كأس إنجلترا

ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية قمة مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي بين وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد على ملعب المولينو، في إطار الدور الخامس من الكأس.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 22:01 بتوقيت مصر، 23:01 بتوقيت مكة المكرمة، 20:01 بتوقيت جرينتش.

قد يتسائل البعض عن سر تلك الدقيقة، ولكن الاتحاد الإنجليزي قرر تأجيل كل مباريات هذا الدور في الكأس لمدة دقيقة، دعمًا لحملة نفسية في المملكة المتحدة بعنوان “امنح نفسك دقيقة”.

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هذه هي المواجهة العاشرة بين الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي، وكانت آخر المباريات بربع نهائي الموسم الماضي، وربحها الوولفز بهدفين مقابل هدف.

ويرغب مدرب اليونايتد “أولي جونار سولسكاير” في تجنب الرقم السلبي، الذي حققه المدرب “ديفيد مويس” حيث كان المدرب الوحيد، الذي أقصي من هذا الدور من كأس الاتحاد الإنجليزي في آخر تسعة أعوام.

يذكر أن آخر أربعة مواجهات بين الذهاب واليونايتد تحت قيادة المدرب البرتغالي “نونو سانتو” لم تعرف أي هزيمة للولفز، بل شهدت انتصارين لرفاق المكسيكي “راؤول خيمينيز”.