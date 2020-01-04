نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبورت فايل فى كأس الإتحاد الإنجليزي

يستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره فريق بورت فايل، فى احدي مباريات اليوم السبت 4-1-2020 على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبورت فايل مساء اليوم فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت مكة، 17:30 بتوقيت جرينتش.
ويدخل مانشستر سيتي المباراة أمام بورت فايل بقيادة الإسباني بيبب جواديولا، رافعًا شعار الفوز ولا بديل عنه، من أجل الدفاع عن لقبه “كأس الاتحاد الإنجليزي”.
ويسعي مانشستر سيتي لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره بنجاح في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما فقد أمال التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب، وبفارق 14 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة.
جدير بالذكر أن فريقا السيتي وبورت فايل ألتقيا عام 2006 في إطار ودي وانتهت بفوز الفريق السماوي بثلاثية دون رد سجلهم اللاعب جوي بارتون.
وألتقيا ايضاً عام 1999 فى دوري الدرجة الأولي(تشامبيونشيب)، وفاز السيتي فى لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، وفى لقاء الإياب بنفس النتيجة.
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