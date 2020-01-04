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نتيجة مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

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مراسل ميركاتو داي 0 تبليغ

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يتنقل نادي بضع كيلومترات من أجل مواجهة إسبانيول، لحساب استئناف منافسات الليجا، وتحديدًا الجولة التاسعة عشر، في واحدة من أهم مباريات اليوم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت جرينتش .. وسينقل اللقاء تلفزيونيًا عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويرتحل برشلونة من الكامب نو إلى الكورنيا وهو في صدارة برصيد 39 نقطة، أما إسبانيول فيخوض المباراة وهو في المركز الأخير، بعدما جمع عشرة نقاط فقط من 18 مواجهة.

المدرب “إرنستو فالفيردي” أعلن القائمة التي ستخوض اللقاء، وشهدت غياب الحارس الأمين “مارك أندريه تيرشتيجن” الذي يعاني من آلام في الركبة، سوف تبعده حتى عن مباريات كأس السوبر الإسباني.

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وانضم إلى حارس مونشينجلادباخ السابق، ثنائي آخر وهو البرازيلي “آرتور” الذي يخوض المرحلة النهائية من التأهيل، بجانب الغائب الدائم “عثمان ديمبلي”.

من الأرقام الطريفة قبل مواجهة ديربي كتلونيا، هي أن ليونيل هذا الموسم سجل 13 هدفًا، أكثر من نادي إسبانيول بكامل لاعبيه، والذي سجل 12 هدفًا فقط!

وبالرجوع لآخر خمسة ديربيات بين الفريقين، نجد أن برشلونة قد ربح ثلاثة لقاءات، بينما كان التعادل في مناسبة وحيدة، مقابل فوز يتيم لإسبانيول يرجع تاريخه إلى 17-1-2018 على الملعب ذاته.

 

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