مدرب منتخب السويد يرحب بعودة إبراهيموفيتش من جديد

لم يستبعد يان اندرسون المدير الفني للمنتخب السويدي الأول إمكانية عودة المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، رغم إنتقاده المستمر لأختيارات الفريق في السابق.

وفي العام الماضي أنتقد إبراهيموفيتش، القائمة التي أختارها اندرسون للمنتخب السويدي، ورجح في مقابلة صحفية بأن المدرب يستبعد اللاعبين الذين ينتمون لأصول غير سويدية.

ورفض بعض اللاعبين تصريحات إبراهيموفيتش، في الوقت الذي أكد فيه اندرسون اليوم السبت أن هذه المسألة لا تشغله.

وقال اندرسون “أجيد تماماً القاء الأشياء خلفي ظهري”.

وأضاف “في تلك الأثناء شعرت بالإحباط لكن الأمر مر، لذا فهو (إبرا) موضع ترحيب إذا كان يشعر بأنه غير رأيه”.

وانضم إبرا 38/ عاماً/ مؤخراً إلى ميلان الإيطالي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم.

ولم يشارك إبرا في أي مباراة مع المنتخب السويدي منذ إعتزاله اللعب الدولي عقب يورو .2016

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وأوضح اندرسون في تصريحات لموقع “فوتبول سكانالين” اليوم “الوضع الأساسي المتعلق باللاعبين الذين يرفضون اللعب للمنتخب الوطني، هو كما قلت من قبل، أن بإمكانهم الأتصال بي وأن يخبروني بأنهم يشعرون بالأهتمام”.

وتابع “وبعدها يمكننا أن نبدأ من هذه النقطة، الأمر لا يتجاوز هذا”.

تصريحات اندرسون جاءت في قطر حيث يقيم منتخب السويد معسكره في الدوحة أستعداداً لمباراتيه أمام مولدوفا وكوسوفو.

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