اخبار الرياضه

لجنة حكام الاتحاد المصري تنفي إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان

0 نشر
محمد ماهر 0 تبليغ

Advertisements

نفى جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري، الانباء التي أكدت إيقاف طارق سامي الحكم الذي تولى مسؤولية إدارة مباراة الزمالك وأسوان يوم الخميس الماضي في مسابقة الدوري.

وقال الغندور في بيان رسمي، اليوم السبت، أن طارق سامي حكم مباراة الزمالك وأسوان لم يتم إيقافه كما تردد .

وأضاف أن أي عقوبات على الحكام المصريين إن وجدت لا يتم الإعلان عنها وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا.

مرتضى منصور يتجاهل قرار الاتحاد المصري ويحضر مباراة الإنتاج والزمالك!

Advertisements

الاتحاد المصري لكرة القدم يرسل رسالة إلى محمد صلاح في قطر

الاتحاد المصري يُحقق مع أشرف بنشرقي

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة حكام الاتحاد المصري تنفي إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا