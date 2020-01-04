لجنة حكام الاتحاد المصري تنفي إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان

نفى جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري، الانباء التي أكدت إيقاف طارق سامي الحكم الذي تولى مسؤولية إدارة مباراة الزمالك وأسوان يوم الخميس الماضي في مسابقة الدوري.
وقال الغندور في بيان رسمي، اليوم السبت، أن طارق سامي حكم مباراة الزمالك وأسوان لم يتم إيقافه كما تردد .
وأضاف أن أي عقوبات على الحكام المصريين إن وجدت لا يتم الإعلان عنها وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا.
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