مدرب الزمالك يستبعد ثلاثة نجوم من تشكيلة الفريق قبل مواجهة طنطا

أستبعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، كُل من التونسي فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمود عبد الرازق من قائمة الفريق التي تواجه طنطا غدا الأحد ضمن منافسات المرحلة الثانية عشر من الدوري المصري.
وجاء غياب ساسي وحامد عن القائمة بسبب الإيقاف، فيما تم أستبعاد شيكابالا لأسباب فنية.
وضمت قائمة الزمالك كل من محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد فتحي في حراسة المرمى ومعه محمد عبدالغني ومحمد عبد السلام وحسام عبد المجيد وأحمد عيد وعبد الله جمعة وعلاء يحيى ومحمد حسن وأحمد زيزو ويوسف أوباما ومحمد أوناجم ومصطفي فتحي وكريم بامبو وأشرف بن شرقي وإسلام جابر وإمام عاشور وعمر السعيد.
ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة .
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