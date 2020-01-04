مدرب لايبزيج يدافع عن نفسه بعد اتهامه بـ “التكبر”

عترف يوليان ناجلزمان، المدير الفني لنادي لايبزيج الألماني، بأن تصرفاته تتسبب في بعض الأحيان في إتهامه بالتكبر.

وفي تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال ناجلسمان27/ عاماً/” عندما أدخل إلى مكان فيه أناس لا يعرفونني، فإنهم في الغالب يقولون: هذا شخص متعجرف، وأعتقد أنني أتصرف بثقة في النفس”.

وأضاف:” وتتغير الصورة بعدئذ عندما يعرفني الناس”.

وفي حديثه عن تعاونه السابق مع مدرب متخصص في التدريب بالخيول، قال ناجلسمان:” كان الأمر يتعلق بتطوير شخصيتي. كيف أوجه التأثير الذي أمتلكه على الأشخاص الآخرين؟”.

وتابع أن من الممكن التدريب على هذا الأمر بأستخدام الخيول بشكل جيد للغاية ” فالخيول لا تُقَيِّم بل فقط تنظر: هل هذا جرئ هل يهددني؟، بينما البشر أول ما يقيمونه في الآخر هو دوره أو وظيفته” مشيرا إلى أن هذا هو السبب في الأختلاف الكامل في رد فعل الخيول معه.

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وأوضح أن كُل شخص يتعامل معه بطريقة مختلفة عما يتعامل به مع زميل له من مسقط رأسه يمكن أن يكون مهندساً.

وأختتم ناجلزمان تصريحاته بالقول إنه يقوم ” بتدريبات إيماءات وتعبيرات لإبعاد الخيول أو جذبها، وهذا ليس بالأمر الهين، وليس في مقدور كُل شخص أن يقوم به”.

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