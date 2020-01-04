بث مباشر | مشاهدة مباراة خيتافي وريال مدريد في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر لمباراة خيتافي وريال مدريد في ديربي العاصمة المصغر، ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني “لا ليجا”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

ريال مدريد يسعى لكسر سلسلة التعادلات المخيبة للآمال التي ضربته في الجولات الثلاث الماضية.

أما خيتافي فيسعى لتصحيح المسار بعد خسارته أمام فالنسيا بهدف دون رد في الجولة الماضية، علمًا بأنه حقق ثلاث انتصارات متتالية قبل تلك الخسارة التي وصفت بالمفاجئة.

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آخر لقاء جمع ريال مدريد بخيتافي انتهى بالتعادل السلبي على ملعب مباراة اليوم كوليسيوم ألفونسو بيريز، ضمن مباريات الدوري، بينما فاز ريال مدريد بهدفين دون في المباراة الأولى بالموسم الماضي بهدفين سجلهما كاربخال وجاريث بيل.

خيتافي 0-3 ريال مدريد

???? ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز (مدريد)

انتهت

بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة

???? أهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة خيتافي وريال مدريد على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز بمدريد.

????????‍???? سيكون معكم “محمود ماهر” في هذه المباراة من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

???? تشكيلة خيتافي اليوم : سوريا – نيوم – كابريرا – داكونام – سواريز – كوكو – ماكسيموفيتش – آرامباري – فيصل فجر – أنخل – ماتا

: سوريا – نيوم – كابريرا – داكونام – سواريز – كوكو – ماكسيموفيتش – آرامباري – فيصل فجر – أنخل – ماتا ???? تشكيلة ريال مدريد اليوم : تيبو كورتوا – كاربخال – ميليتاو – فاران – ميندي – مودريتش – كاسيميرو – توني كروس – إيسكو – جاريث بيل – كريم بنزيمة.

: تيبو كورتوا – كاربخال – ميليتاو – فاران – ميندي – مودريتش – كاسيميرو – توني كروس – إيسكو – جاريث بيل – كريم بنزيمة. 1″ انطلاق المباراة الآن.. ريال مدريد على اليسار بالابيض، وخيتافي على اليمين بالازرق.

2″ ???? الشمس لا تزال ساطعة في ملعب المباراة.. خلال الشوط الثاني لن تستخدم أعمدة الإنارة.

15″ عنف وضرب وتدخلات قوية بين لاعبي الفريقين، واللعب منحصر في وسط الملعب دائمًا.

24″ أووووووووووه…تصوووووويبة في منتهى الروعة لخيتافي .. كاد أن يسجل في هذه اللقطة أول أهداف المباراة، لكن كورتوا أنقذ الموقف بتصد مذهل.

24″ ???? أخطر فرص المباراة بدأت بكرة عرضية من الجهة اليمنى، شتتها فاران بشكل خاطيء وساذج بوضعها على حافة منطقة الجزاء ليتسلمها آرامباري الذي صوبها بكل قوة من 18 ياردة، لكن سرعة رد فعل كورتوا ساعده على تشتيت الكرة بقبضة اليد.

26″ ????????✋ الحكم يقرر إيقاف اللعب بسبب تعطل سماعة الاتصال بغرفة التحكم الخاصة بـ VAR.

28″ ???? الخلل كان في بطارية السماعات على ما يبدو.. والحكم يستأنف اللعب بعد توقف المباراة لمدة دقيقتين.

29″ ???? معلق المباراة عبر قناة بي إن سبورتس (علي محمد علي) “الحكم يعتذر عن إنقطاع البث..الحكم لم يكن في حالة جيدة وفاقد للسيطرة على المباراة بسبب انقطاع الاتصال أو الإرسال بينه وبين غرفة الـVAR”.

“الحكم يعتذر عن إنقطاع البث..الحكم لم يكن في حالة جيدة وفاقد للسيطرة على المباراة بسبب انقطاع الاتصال أو الإرسال بينه وبين غرفة الـVAR”. 31″ بوووووووووووم…تصويبة كرباجية رهييييييبة من الأوروجوياني آرامباري من الجهة اليسرى ذهبت جوار المقص الأيسر لمرمى كورتوا الذي لم يحرك عليها ساكنًا…يا لها من تصويبة يا آرامباري.. نجم المباراة.

32″ خيتافي يلعب بتنظيم جيد جدًا أمام هجوم ريال مدريد بفضل خطة 4-4-1-1 التي تتحول إلى 4-5-1 صريحة مع عودة ثنائي الوسط الدفاعي للتغطية في العمق..

33″ المباراة صعبة على ريال مدريد، والتدخلات عنيفة على لاعبي ريال مدريد في منطقة وسط خيتافي.

34″ ⚽ جوووووووووووووول…هدف أول لريال مدريد من أول فرصة حقيقية على مرمى خيتافي (صفر/1). هدف يعطي ثقة وغير شكل المباراة.

34″ ???? رافاييل فاران يستغل خروج خاطيء جدًا من حارس مرمى خيتافي “سوريا” ويضع كرة جميلة بالرأس في الشباك بعد عرضية نموذجية من الفرنسي “ميندي”.

34″ ⛔️ الاتحاد الإسباني لكرة القدم يحتسب الهدف باسم الحارس “ديفيد سوريا” فلم يلمس فاران الكرة.

34″ ⚠️ أول بطاقة صفراء في المباراة من نصيب مدافع خيتافي “نيوم” .

37″ ???????????????? بوووووووووووووم….روووووعة من النجم المغربي فيصل فجر !

37″ فيصل فجر يطلق قذيفة قوية للغاية من حوالي 20 ياردة بوجه القدم اليمنى، ذهبت في ارتفاع قاتل لكورتوا، لكنها مرت جوار القائم الأيمن بياردة واحدة..كادت تكون هدف التعديل بقدم عربية مغربية..

38″ خيتافي لن يسكت..لديه تسديدات قوية من خارج المنطقة ويبدو أنها خطة الفريق اليوم للتسجيل.

39″ ⚠️ بطاقة صفراء ثانية لخيتافي للاعب “سواريز”.

42″ ????يااااااااا سلام يا بنزيمة يا لعيب يا كبير.. تسلم كرة طولية صعبة من فاران داخل منطقة جزاء خيتافي، ومن وضع الدوران وظهره إلى المرمى، راوغ وتخلص من المدافع ثم سدد بقدمه اليمنى في الزاوية الضيقة للحارس الذي أبعدها بصعوبة إلى ركنية..ما حدث في تلك اللعبة درس من بنزيمة في كيفية استلام الكرات الطولية تحت ضغط المدافع في وضع غير ملائم للاستلام.

43″ ???????????????? بووووووووووم…فيصل فجر يستغل عرضية مُشتتة بشكل خاطيء من مدافعي ريال مدريد، ليصووووووب من لمسة واحدة من الجهة اليمنى داخل المنطقة في الزاوية اليسرى “القريبة” وكورتوا يتعملق ويبعدها إلى ركنية…يا لها من تسديدة يا فيصل.

45+” الحكم يضيف 3 دقائق كوقت بدل من ضائع.

46″ ???? أوووووووه… هدف رابع يضيع من خيتافي بسبب تعملق كورتوا، هذه المرة رأسية للمدافع المتقدم لأداء الدور الهجومي “كابريرا” الذي ااستقبال كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة نفذها “فيصل فجر” داخل منطقة الجزاء.

46″ ???? كابريرا وضع الكرة برأسه على أقصى يسار كورتوا الذي ذهب لغلق الزاوية اليمنى، لكن الحارس البلجيكي ارتقى كالفراشة وأبعد الكرة بقبضة اليد بعيدًا عن المنطقة..رأسية نموذجية وتصدي مثالي.

48″ ???? صافرة نهاية الشوط الأول عنوانه ليس (صفر/1) لصالح ريال مدريد…بل “تيبو كورتوا”.

نجم المباراة بإمتياز حتى الآن، وإذا فاز الريال سيكون كورتوا “كينج أوف ذا ماتش”.

???? إلى استراحة قصيرة ونعود إليكم في الشوط الثاني.

45″ صافرة بداية الشوط الثاني في تمام الساعة 16:02 جرينيتش، 18:02 بتوقيت مصر.

52″ جووووووووول…فاران يسجل الهدف الثاني برأسية نموذجية بعد تلقيه تمريرة عرضية جميلة من توني كروس.

55″ ???????? الحكم مكث ثلاث دقائق حتى احتسب الهدف، حيث كان هناك شك بوجود تسلل.

56″ نستطيع أن نقول “ريال مدريد يتقدم بهدفين دون رد على عكس سير المباراة”.

59″ أووووووووووووه…عرضية رهيبة أخرى من توني كروس دون استغلال هذه المرة من جاريث بيل، والمدافع يشتتها قبل وصولها إلى فاران الذي بدأ يسعى لتسجيل الهدف الثاني بعد احتساب الهدف الأول في المباراة للحارس سوريا.

60″ ???? أول تغيير في المباراة لخيتافي بنزول “مولينا” بدلاً من النجم المغربي فيصل فجر الذي قدم شوط أول مذهل وتراجع مستواه في الشوط الثاني بصورة ملحوظة.

65″ إنفراااااااااااد…جاريث بيل يُهدر هدف ثالث سهل للغاية.

65″ ???? ميليتاو يهدي جاريث بيل كرة جميلة في عمق دفاع خيتافي ضرب بها مصيدة التسلل…لينفرد بيل بالحارس، لكنه يستعرض بطريقة غريبة بمحاولة رفع الكرة من فوق الحارس، بينما كان يستطيع تصويبها بوجه القدم اليسرى في أي زاوية خصوصًا مع تقدم سوريا من مرماه!.

70″ ???? زيدان يُجري أولى تغييراته في المباراة بسحب توني كروس وإيسكو وإشراك فالفيردي وفينيسيوس.

75″ اللعب يهدأ .. وينحصر في خط الوسط .. الريال سيطر على الوسط بعد نزول فالفيردي.

82″ ???? التغيير الثالث لريال مدريد بنزول لوكا يوفيتش بدلاً من كريم بنزيمة.

84″ جاريث بيل محظوظ لأنه استمر حتى هذا الوقت في هجوم الفريق.

89″ إنفرااااااادر جديد يضيع من ريال مدريد.. فينيسيوس تسلم كرة داخل منطقة الجزاء بشكل سيء جدًا لتطول منه ما أدى لغلق زاوية التسديد، وبدلاً من تسديدها بوجه القدم في الزاوية البعيدة أو الضيقة، حاول وضعها “تشيب” ساقطة من فوق الحارس، لتذهب في الشباك الخارجية.

90″ ست دقائق وقت بدل من ضائع.

91″ إنفراااااااااد ثالث لريال مدريد أهدره جاريث بيل بعد حصوله على تمريرة مذهلة من فالفيردي في العمق الدفاعي لخيتافي.

91″ جاريث بيل انفرد بشكل تام..كان يستطيع وضع الكرة على اليسار أو اليمين لكنه قرر الركض بالكرة ليغلق على نفسه زاوية التسديد مثلما فعل فينيسيوس قبله .. ليسدد ويتصدى الحارس سوريا بذراعه الأيمن.