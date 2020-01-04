نتيجة مباراة مولودية الجزائر والرجاء المغربي في البطولة العربية

يواجه نادي مولودية الجزائر ضيفه فريق الرجاء الرياضي المغربي، في إطار ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، في القمة العربية لمباريات اليوم.

تنطلق المباراة على ملعب مصطفى تشاكر بالبُليدة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة وتذاع على قناة أبو ظبي الرياضية الأولى.

الرجاء تأهل إلى هذا الدور بعد تجاوزه غريمه التقليدي الوداد في الدور ثمن النهائي، بعد الديربي الأمتع على الإطلاق والذي انتهى بالتعادل 4-4.

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أما عن فريق عاصمة الجزائر فربح فريق القوة الجوية العراقي بركلات الترجيح، بعد تعادلين سلبيين ذهابًا وإياباً.

وسافر النسور المغربية إلى الجزائر مُحملين بغيابات وازنة أبرزها القائد “أيوب ناناح” الذي انضم إلى الثلاثي الغائب للإصابة “حميد أحداد” و”باتريس نجاه” و”بدر بانون”.

يذكر أن مباراة العودة على مركب محمد الخامس بين الفريقين سوف تقام في التاسع من شهر فبراير المقبل.