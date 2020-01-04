الجابون تُبدي استعدادها لتنظيم أمم أفريقيا 2021 بدلاً من الكاميرون

بدأت الجابون تجهز نفسها لخلافة الكاميرون في تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، في حال قرر الاتحاد الأفريقي ( كاف) سحب التنظيم من الكاميرون.

وقال عادل حاجي، النائب الأول لرئيس قطاع الإعلام الرياضي الذي يتبع الكاف لإذاعة الجزائر الدولية اليوم السبت، إن “حديث قوي جداً يدور حول أختيار الاتحاد الأفريقي للجابون كبديل للكاميرون”.

واوضح حاجي، لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ)، أن رئيس الكاف، أحمد أحمد سيزور الكاميرون نهاية الشهر الجاري على رأس لجنة تفتيش خاصة، لتفقد المنشآت والملاعب، والوقوف على مدى قدرتها على تنظيم البطولة القارية.

ونوه حاجي، بأن الاتحاد الأفريقي سيحسم نهائياً مصير البلد المستضيف للبطولة، خلال الفترة التي تواكب إقامة بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين المقررة في أبريل المقبل بالكاميرون.

Advertisements

يشار أن الجابون أستضافت مرتين نهائيات كأس أمم أفريقيا، الأولى عام 2012 مناصفة مع غينيا الأستوائية والثانية عام 2017 .

كاف يدرس الموعد الجديد لكأس أمم أفريقيا 2021

قرعة كأس أمم أفريقيا 2019، مصر في مجموعة قوية والمغرب في مجموعة الموت