كاف يدرس الموعد الجديد لكأس أمم أفريقيا 2021

إلى تقديم موعد اقامة بطولة كأس أمم أفريقيا إلى فصل الشتاء بدلاً من الصيف بداية من النسخة الثالثة والثلاثين المقررة في الكاميرون عام .2021
وكشف الجزائري عادل حاجي، النائب الأول لرئيس قطاع الإعلام الرياضي الذي يتبع الكاف لإذاعة الجزائر الدولية اليوم السبت، ان بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر أن تنظيمها في الكاميرون، ستقام بنسبة كبيرة جداً في الفترة الممتدة من 15 يناير إلى 14 فبراير 2021
وينتظر أن يعلن المكتب التنفيذي للكاف خلال إجتماعه الشهر الحالي أو الشهر المقبل، عن الموعد الجديد للبطولة.
كان كاف لمح إلى إعادة النظر في موعد إقامة الكان، بسبب الظروف المناخية، وحتى لا تتزامن أيضاً مع موعد بطولة كاس العالم للأندية المقرة في صيف 2021 في الصين.
يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه الجابون تجهيز نفسها لخلافة الكاميرون في تنظيم بطولة كاس أمم افريقيا 2021، في حال قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( كاف) سحب التنظيم من الكاميرون.
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