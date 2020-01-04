فالنسيا يتخطّى عقبة إيبار بصعوبة



حقق فالنسيا فوزاً صعباً على ضيفه إيبار بهدف نظيف اليوم السبت ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجّل الأوروغواياني ماكسيميليانو غوميز هدف المباراة الوحيد مع مطلع الدقيقة (28).



ورفع الفريق الفائز رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس مؤقتاً في حين تجمّد رصيد إيبار عند 19 نقطة في المرتبة السادسة عشرة.



وهو الفوز الثامن لفالنسيا منذ بداية الموسم الحالي في الدوري المحلّي مقابل سبعة تعادلات وأربع هزائم.



في المقابل تعرّض إيبار لخسارته العاشرة مقابل خمسة انتصارات وأربعة تعادلات.

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