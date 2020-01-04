اونلاين | تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORT 2020| بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والتعاون لايف يلا شوت Super Cup

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORT 2020| بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والتعاون لايف يلا شوت Super Cup والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORT 2020،تشهد تزايد كبير في البحث عليها، وذلك لأنها ستنقل المباراة النهائية اليوم بين التعاون والنصر في نهائي السوبر السعودي، والمباراة ستكون اليوم السبت 4 يناير 2020 في تمام الساعة السابعة والربع مساءا “19:15” بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع مساءا “20:15” بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي ستكون على ملعب الجوهرة المُشعة “مدينة الملك عبد الله الرياضية.

تردد قناة السعودية الرياضية – KSA SPORT 2020

تعد قناة السعودية الرياضية هي أفضل وأشهر القنوات السعودية في الفترة الأخيرة، وذلك لأنها تقدم بثا مباشرا ومستمرا لكل البطولات المحلية في المملكة العربية السعودية، مثل بطولة الدوري السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وبطولة كأس ولي العهد، وهي القناة التي التي تتبع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

تُصنف هذه القناة كواحدة من أفضل القنوات الرياضية في الوطن العربي بأكمله، نظرا لما تقدمه من محتوى فريد ومميز، ومتابعة مستمرة ونقل مباشر لكل مباريات البطولات المحلية في المملكة، وكل تدريبات المنتخب السعودي ومبارياته الرسمية والودية، بتقنية عالية الجودة في الصورة “HD – SD” وبصوت فائق النقاء.

تقدم القناة قائمة مميزة للغاية من البرامج الرياضية الرائعة، مع نُخبة من أفضل المحللين الرياضيين في الوطن العربي، ولا ننسى المعلق الشهير فارس عوض، والذي سيُعلق على مباراة اليوم بين التعاون والنصر في نهائي السوبر السعودي.

على النايل سات:

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التردد 12284 عمودي، والتصحيح 5/6 والترميز 27500.

التردد 12149 عمودي، والتصحيح 3/4 والترميز 30000.

على قمر عرب سات:

التردد 12523 عمودي، معامل تصحيح 5/6، معدل ترميز 30000.

التردد 10810 عمودي، معامل تصحيح الخطأ 5/6، معدل الترميز 30000.

جدير بالذكر أن قناة CANAL 11 البرتغالية سوف تنقل مباراة اليوم بين النصر والتعاون أيضا، وذلك بسبب المدرب روي فيتوريا البرتغالي مدرب فريق النصر الحالي.