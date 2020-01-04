اونلاين | مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) KSA SPORTS HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) KSA SPORTS HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق التعاون مع نظيره النصر، اليوم السبت 4-1-2020 على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في إطار منافسة كأس السوبر السعودي.

تنطلق مباراة النصر والتعاون مساء اليوم فى تمام الساعة 19:15 بتوقيت مصر، 20:15 بتوقيت مكة المكرمة، 17:15 بتوقيت جرينيتش.

ويشارك فريق النصر في بطولة كأس السوبر السعودي، بعد تتويجه بلقب الدوري “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”، في الموسم الماضي برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الهلال صاحب المركز الثاني.

Advertisements

وعلى الجانب الآخر يدخل التعاون كمنافس شرس للبطولة بعد فوزه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في النسخة الماضية، بعد الفوز على نظيره اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف.

وفي الموسم الحالي يتصدر فريق النصر ترتيب جدول بطولة الدوري السعودي برصيد 29 نقطة من 13 مباراة، وخلفه الهلال بـ 24 نقطة من 11 مباراة.

بينما التعاون في الموسم الحالي يحتل المركز السابع بعد مرور 13 جولة كاملة، حيث جمع فقط 22 نقطة، من 7 فوز و5 خسارة وتعادل وحيد.

يذكر ان آخر لقاء جمع بين الفريقين كان بالجولة الـ11 فى الدوري السعودي الموسم الحالي، وانتهي اللقاء بفوز النصر بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي اقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز”.

وتنقل مباراة النصر والتعاون في كأس السوبر السعودي، عبر قناة السعودية الرياضية 1.