اونلاين | بث مباشر ريال مدريد| يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي مباشر كورة لايف اليوم 4-1-2020 في الدوري الاسباني LIVE

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???? البطولة : الدوري الإسباني 2020 .

⌚ موعد المباراة : الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية.

⏰ تاريخ المباراة : السبت الموافق 4-1-2020 .

???? القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

???? التعليق الصوتي : لم يحدد بعد .

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???? ملعب المباراة : كولوسيوم ألفونسو بيريرز ملعب خيتافي .

⚽ نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .

مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي

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بث مباشر ريال مدريد وخيتافي

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