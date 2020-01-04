اونلاين | YALLAKORA يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي مباشر كورة لايف اليوم 4-1-2020 في الدوري الاسباني يلا كورة

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معلومات مباراة فالنسيا وايبار

???? البطولة : الدوري الإسباني 2020 .

⌚ موعد المباراة : الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية.

⏰ تاريخ المباراة : السبت الموافق 4-1-2020 .

???? القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

???? التعليق الصوتي : لم يحدد بعد .

???? ملعب المباراة : كولوسيوم ألفونسو بيريرز ملعب خيتافي .

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⚽ نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .

مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي

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بث مباشر ريال مدريد وخيتافي

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⌚ موعد المباراة : الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⌚ موعد المباراة : الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية (GMT 3+) .

⚽ نتيجة المباراة :سيتم إضافة نتيجة مباراة ريال مدريد وخيتافي فوراً بعد الإنتهاء.