اونلاين | يلا شوت yallakora| مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر في الدوري الاسباني.. رابط يلا شوت

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بث مباشر مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الاسباني الجولة 19، ويدخل ريال مدريد مباراة خيتافي في المركز الثاني برصيد 37 نقطة في المركز الثاني خلفاً لبرشلونة المُتصدر بفارق نقطتين عن ريال مدريد ويسعى زيدان لتقليص الفارق بعد التفريط في النقاط والفوز في جميع المُباريات.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي

مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الاسباني والمباراة التي يستضيفها ملعب خيتافي الصعب، ويسعى خيتافي للوصول إلى منطقة الصعود للدوري الأوروبي والفوز على ريال مدريد يصل به للنقطة 33 في المركز الرابع مؤقتا.

بطاقة مباراة ريال مدريد وخيتافي

البطولة الدوري الاسباني

الجولة الأسبوع 19

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موعد المباراة 04-01-2020

توقيت المباراة 5:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 3

معلق المباراة علي محمد علي

ملعب المباراة كولسيوم الفونسو بيريز

بث مباشر

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