اونلاين | watch live| مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر يلا شوت حصري اليوم 04/01/2020 الدوري الاسباني NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر watch live| مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر يلا شوت حصري اليوم 04/01/2020 الدوري الاسباني NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم يلا شوت حصري خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر اليوم السبت 04/01/2020 الدوري الإسباني، مواجهة قوية تجمع الفريقين في منافسة جديدة بالاسبوع الـ19 من لاليغا لاستعادة الانتصارات وصدارة الترتيب بعد نهاية المباراة واعلان نتيجة مباراة الريال وخيتافي . بطاقة مباراة ريال مدريد ضد خيتافي ????البطولة : الدوري الإسباني . ????الجولة : التاسعة عشر . ????الملعب : كولسيوم الفونسو بيريز (أرضية خيتافي). Advertisements ????التعليق الصوتي : علي محمد علي . ????القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 . ⌚الموعد : الساعة 5:00 مساءا بتوقيت مصر (GMT 2+) . ⏰التاريخ : السبت ( 04-01-2020 ) . ⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .

Advertisements