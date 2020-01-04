اونلاين | watch live| مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر يلا شوت حصري اليوم 04/01/2020 الدوري الاسباني NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر watch live| مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر يلا شوت حصري اليوم 04/01/2020 الدوري الاسباني NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يقدم يلا شوت حصري خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر اليوم السبت 04/01/2020 الدوري الإسباني، مواجهة قوية تجمع الفريقين في منافسة جديدة بالاسبوع الـ19 من لاليغا لاستعادة الانتصارات وصدارة الترتيب بعد نهاية المباراة واعلان نتيجة مباراة الريال وخيتافي .
بطاقة مباراة ريال مدريد ضد خيتافي
????البطولة : الدوري الإسباني .
????الجولة : التاسعة عشر .
????الملعب : كولسيوم الفونسو بيريز (أرضية خيتافي).
????التعليق الصوتي : علي محمد علي .
????القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .
⌚الموعد : الساعة 5:00 مساءا بتوقيت مصر (GMT 2+) .
⏰التاريخ : السبت ( 04-01-2020 ) .
⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .