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اونلاين | watch live| مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر يلا شوت حصري اليوم 04/01/2020 الدوري الاسباني NOW

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر watch live| مشاهدة مباراة وخيتافي بث مباشر يلا شوت حصري اليوم 04/01/2020 الدوري الاسباني NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم يلا شوت حصري خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر اليوم السبت 04/01/2020 ، مواجهة قوية تجمع الفريقين في منافسة جديدة بالاسبوع الـ19 من لاليغا لاستعادة الانتصارات وصدارة الترتيب بعد نهاية المباراة واعلان نتيجة مباراة الريال وخيتافي .

بطاقة مباراة ريال مدريد ضد خيتافي

????البطولة : الدوري الإسباني .

????الجولة : التاسعة عشر .

????الملعب : كولسيوم الفونسو بيريز (أرضية خيتافي).

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????التعليق الصوتي : علي محمد علي .

????القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

⌚الموعد : الساعة 5:00 مساءا بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⏰التاريخ : السبت ( 04-01-2020 ) .

⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .

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