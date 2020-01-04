اونلاين | الآن Watch Live| مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر في الدوري الاسباني.. يلا شوت live

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بث مباشر مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الاسباني الجولة 19، ويدخل ريال مدريد مباراة خيتافي في المركز الثاني برصيد 37 نقطة في المركز الثاني خلفاً لبرشلونة المُتصدر بفارق نقطتين عن ريال مدريد ويسعى زيدان لتقليص الفارق بعد التفريط في النقاط والفوز في جميع المُباريات.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الاسباني والمباراة التي يستضيفها ملعب خيتافي الصعب، ويسعى خيتافي للوصول إلى منطقة الصعود للدوري الأوروبي والفوز على ريال مدريد يصل به للنقطة 33 في المركز الرابع مؤقتا.

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