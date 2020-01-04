اونلاين | مشاهد مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر bein SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع (لحظة بلحظة)

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شاهد مباراة الدوري الإسباني اليوم السبت 4 يناير بين ريال مدريد وخيتافي YALLA SHOOT PLUS.

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حيث يحل نادي ريال مدريد COOL KORA ضيفاً على نادي خيتافي في ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني.

ويسعى رجال المدرب زين الدين زيدان KORA STAR لمواصة المنافسة على صدارة الدوري الإسباني، حيث يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين خلف برشلونة

ويغيب النجم البلجيكي YALLA KORA إيدين هازارد والبرازيلي مارسيلو عن الفريق بسبب الإصابة .

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التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد خيتافي

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من المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان DAWRI PLUS المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال – سيرخيو راموس – ناتشو – فيرلاند ميندي

خط الوسط: لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيديريكو فالفيردي – إيسكو.

خط الهجوم: كريم بنزيما – جاريث بيل

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي والقنوات الناقلة لها

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تبدأ المباراة اليوم في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق علي محمد علي.