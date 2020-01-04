اونلاين | يلا شووت مشاهدة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر real madridNOW كورة لايف MATCH رابط ماتش ريال مدريدNOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شووت مشاهدة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر real madridNOW كورة لايف MATCH رابط ماتش ريال مدريدNOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق الريال ضيفًا ثقيلاً على نظيره خيتافي في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2020/2019 ويسعى فريق ريال مدريد للفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل العودة لطريق الانتصارات من جديد، بعدما وقع في فخ التعادل أمام أتليتك بلباو في مباراة الجولة الماضية بدون أهداف على ملعب سنتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي، ويريد الفريق تحقيق الفوز وانتظار تعثر برشلونة المتصدر أمام نظيره اسبانيول في ديربي كتالونيا.

ويستعد الفريق الاسباني فريق خيتافي الذي يقدم مستويات متميزة في الدوري الإسباني هذا الموسم، يسعى لتعويض خسارته في مباراة الجولة الماضية من فريق فياريال ويأمل الفريق في تحقيق الفوز على ريال مدريد من أجل الاقتراب من المربع الذهبي لم يفوز فريق خيتافي في آخر 11 مباراة لعبها ضد ريال مدريد في الدوري، حيث خسر 10 لقاءات وتعادل في مباراة وحيدة، يعتبر ريال مدريد ثاني اكثر فريق حقق الفوز على خيتافي بـ 20 فوز بعد برشلونة الذي انتصر في 21 لقاء، فاز ريال مدريد في مباراة واحدة فقط في آخر 5 لقاءات لعبها أمام فرق مدريدية، خسر خيتافي في مباراة واحدة فقط في آخر 14 مباراة لعبها على أرضه في الليجا، حيث فاز في 8 لقاءات وتعادل في 5 مباريات.

وقال زين الدين زيدان عن تشكيلة فريقة لمواجهة خيتافي والتي تألفت من / في حراسة المرمى: كورتوا / في خط الدفاع: كارفخال – فاران – ميليتاو – ميندي / في خط الوسط: كاسميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – إيسكو/ في خط الهجوم: كريم بنزيما – جاريث بيل وعلي الجانب الاخر جاءت تشكيلة نادي خيتافي الرسمية كالأتي / في حراسة المرمي : دافيد سوريا / في خط الدفاع : نيوم - كابريرا - داكونام - داميان / في خط الوسط كوكوريا - ماكسيموفيتش - أرامباري - فجر / في خط الهجوم ماتا - أنخل.

بطاقة مباراة خيتافي Vs ريال مدريد.

البطولة : الدوري الاسباني .

يوم المباراة : 04 / يناير / 2020.

Advertisements

الاسبوع : دور الـ 19.

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3.

التعليق الصوتي : علي محمد علي .

موعد المباراة : الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

موعد المباراة : الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية (GMT 3+) .

نتيجة المباراة :سيتم إضافة نتيجة مباراة ريال مدريد وخيتافي فوراً بعد الإنتهاء.