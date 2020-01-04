اونلاين | تغطية حية يلا شوت الشوط الأول مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جودة عالية

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كورة ستار شاهد البث الحي المباشر لمباراة فريق ريال مدريد مع فريق خيتافي يوم الأحد المقبل 5 يناير YALA KOORA على ملعب الأخير ضمن منافسات نفس الجولة من الليجا، حيث يريد نادي ريال مدريد مواصلة المنافسة مع فريق برشلونة في الموسم الحالي حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الثاني برصيد 37 نقطة KOORA ONLINE.

يلا شوت حصري وانهى ريال مدريد سنة 2019 بنتائج سلبية، حيث تعادل في مباراة اتليتك بلباو بنتيجة سلبية في المباراة التي أقيمت على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد KOORAHD بينما كان أيضا قد تعادل في الكلاسيكو ضد برشلونة بنفس النتيجة مما جعله يخسر تقاسم الصدارة مع البارسا GOAL KOORA.

كول كورة وبدأت الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الاسباني مساء أمس الجمعة بمباراتين، حيث تعادل فريق إشبيلية مع فريق أتليتكو بلباو بنتيجة هدف لكل فريق YALA LIVE وانتهت أيضاً مباراة فريق بلد الوليد مع فريق ديبورتيفو ليجانيس بنتيجة التعادل بهدفين لكل فريق COOL KOORA.

كورة أونلاين وكان فريق برشلونة قد نجح في تحقيق لقب الدوري الاسباني في الموسم الماضي بشكل مريح YALA SHOOOT PLUS بسبب ابتعاد الثنائي أتليتكو مدريد وريال مدريد عن المنافسة في الموسم الماضي، بينما قد خسر البارسا لقب كأس ملك إسبانيا من فريق فالنسيا بعد الخسارة في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد BEIN MATSH.