اونلاين | بدون تقطيع - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الريال BEIN مجانا

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yalla shoot 7asry يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 37 نقطة بعد تعثره أمام أتلتيك بلباو وتعادل معه سلبيًا على ملعبه ووسط جمهوره لينفرد برشلونة بصدارة جدول الدوري بفارق نقطتين عنه وعلى الجانب الآخر، kora live يحتل خيتافي المركز السادس برصيد 30 نقطة بعد أن خسر kora on line في 4 مباريات فقط منذ بداية الموسم ليجد نفسه في الصراع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المُقبل والذي يبتعد عنه بفارق نقطتين فقط والذي سيسعى للتأهل له بعد أن نجح مؤخرًا في التأهل لدور 32 من النسخة الحالية لبطولة الدوري الأوروبي real live

من المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الآتي :- kora star

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : فيرلاند ميندي - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - داني كارفخال

خط الوسط : توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي

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خط الهجوم : إيسكو - كريم بنزيما - جاريث بيل

أما خيتافي فمن المتوقع أن يخوض اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : دافيد سوريا

خط الدفاع : آلان نيوم - تشابي إتشيتا - لياندرو كابريرا - داميان سواريز

خط الوسط : مارك كوكوريلا - ماورو أرامباري - نيمانيا ماكسيموفيتش - فرانسيسكو بورتيلو

خط الهجوم : خايمي ماتا - خورخي مولينا

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