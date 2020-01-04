اونلاين | يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

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* مشاهدة مباراة خيتافي وريال مدريد :

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يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 37 نقطة بعد تعثره أمام أتلتيك بلباو وتعادل معه سلبيًا على ملعبه ووسط جمهوره لينفرد برشلونة بصدارة جدول الدوري بفارق نقطتين عنه.

وعلى الجانب الآخر، يحتل خيتافي المركز السادس برصيد 30 نقطة بعد أن خسر في 4 مباريات فقط منذ بداية الموسم ليجد نفسه في الصراع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المُقبل والذي يبتعد عنه بفارق نقطتين فقط والذي سيسعى للتأهل له بعد أن نجح مؤخرًا في التأهل لدور 32 من النسخة الحالية لبطولة الدوري الأوروبي.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

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خط الدفاع : فيرلاند ميندي - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - داني كارفخال

خط الوسط : توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم : إيسكو - كريم بنزيما - جاريث بيل

أما خيتافي فمن المتوقع أن يخوض اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : دافيد سوريا

خط الدفاع : آلان نيوم - تشابي إتشيتا - لياندرو كابريرا - داميان سواريز

خط الوسط : مارك كوكوريلا - ماورو أرامباري - نيمانيا ماكسيموفيتش - فرانسيسكو بورتيلو

خط الهجوم : خايمي ماتا - خورخي مولينا

* يلا شوت بث مباشر مباراة خيتافي وريال مدريد :

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