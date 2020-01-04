اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

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موعد مباراة ريال مدريد مع خيتافي

الدوري الاسبانى للمحترفين

توقيت الساعة 5:00 مساء بتوقيت فى مصر

توقيت الساعة 6:00 مساء بتوقيت فى السعودية

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توقيت الساعة 6:00 مساء بتوقيت فى الأردن

توقيت الساعة 6:00 مساء بتوقيت فى سوريا

توقيت الساعة 6:00 مساء بتوقيت فى فلسطين

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي الدوري الإسباني

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