اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONLI

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ما فريق خيتافي الذي يقدم مستويات متميزة في الدوري الإسباني هذا الموسم، يسعى لتعويض خسارته في مباراة الجولة الماضية من فريق فياريال ويأمل الفريق في تحقيق الفوز على ريال مدريد من أجل الاقتراب من المربع الذهبي لم يفوز فريق خيتافي في آخر 11 مباراة لعبها ضد ريال مدريد في الدوري، حيث خسر 10 لقاءات وتعادل في مباراة وحيدة، يعتبر ريال مدريد ثاني اكثر فريق حقق الفوز على خيتافي بـ 20 فوز بعد برشلونة الذي انتصر في 21 لقاء، فاز ريال مدريد في مباراة واحدة فقط في آخر 5 لقاءات لعبها أمام فرق مدريدية، خسر خيتافي في مباراة واحدة فقط في آخر 14 مباراة لعبها على أرضه في الليجا، حيث فاز في 8 لقاءات وتعادل في 5 مباريات.

صرح المدير الفني لنادي ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان عن تشكيلة فريقة لمواجهة خيتافي والتي تألفت من / في حراسة المرمى: كورتوا / في خط الدفاع: كارفخال – فاران – ميليتاو – ميندي / في خط الوسط: كاسميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – إيسكو/ في خط الهجوم: كريم بنزيما – جاريث بيل وعلي الجانب الاخر جاءت تشكيلة نادي خيتافي الرسمية كالأتي / في حراسة المرمي : دافيد سوريا / في خط الدفاع : نيوم - كابريرا - داكونام - داميان / في خط الوسط كوكوريا - ماكسيموفيتش - أرامباري - فجر / في خط الهجوم ماتا - أنخل.

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