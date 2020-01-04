رياضة | منتخب جمعية اللاعبين المحترفين يتعادل مع الفيوم وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب جمعية اللاعبين المحترفين يتعادل مع الفيوم وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت المباراة الودية بين فريق الفيوم ومنتخب جمعية اللاعبين المحترفين بالتعادل الإيجابي ١/١حيث تقدم فريق الفيومى فى الشوط الاول واستطاع كريم كيتا نجم السكة الحديد و الزمالك السابق وهداف الدورى التايلاندي من إحراز هدف التعادل من كرة ثابتة وضعها ببراعة لتنتهي المباراة بالتعادل بينهما .

وصرح حمزة عبدالوهاب مديد شؤون اللاعبين بالجمعية ان معسكر الفريق مستمر حتى نهاية فترة الانتقالات الشتوية وسوف يكون هناك مباراة ودية آخر .

فيما أكد مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين أن المعسكر المفتوح سوف يتخلله عدة مباريات أخرى من أجل فتح المجال أمام هؤلاء اللاعبين للاتحاق بالأندية المصرية خلال فترة التعاقدات الشتوية .