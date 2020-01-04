رياضة | بيرنلي وبرمنجهام وهال سيتي يتأهلون للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيرنلي وبرمنجهام وهال سيتي يتأهلون للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت فرق برمنجهام وبيرنلي وميلوال وهال سيتي أماكنها في الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فيما حرم روشديل ضيفه نيوكاسل من التأهل المبكر للدور الرابع بعدما انتزع تعادلا ثمينا معه اليوم السبت في الدور الثالث للبطولة.

وقلب هال سيتي تأخره 1 - 2 في الشوط الأول إلى فوز ثمين 3 - 2 على مضيفه روتيرهام يونايتد اليوم السبت في الدور الثالث للبطولة.

ويدين هال سيتي بالفضل الكبير في هذا الفوز إلى لاعبه توم إيفيز الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 16 و66 و90 فيما سجل مايكل سميث وكيلي فاسيل هدفي روتيرهام في الدقيقتين 21 و43 .

ورغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد أدم طومسون في الدقيقة 24 ، ظل روتيرهام متماسكا ولم تستقبل شباكه هدف الفوز لهال سيتي إلا في نهاية المباراة.

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وتغلب بيرنلي على بيتربورو يونايتد بأربعة أهداف سجلها جاي رودريجيز في الدقيقتين الثامنة و52 وإيريك بيترس وجيف هيندريك في الدقيقتين 15 و23 مقابل هدفين سجلهما إيفان توني وريكي جيد جونز في الدقيقتين 39 و76 ليتأهل بجدارة إلى الدور الرابع.

وسجل جيرمي بيلا هدفا في الدقيقة الأخيرة من المباراة ليقود برمنجهام للفوز على بلاكبيرن 2 - 1 رغم النقص العددي في صفوف برمنجهام بعد طرد إيفان سونييتش في الدقيقة 60 .

كما تأهل ميلوال للدور الرابع بالفوز الكبير على نيوبورت 3 - صفر فيما انتهت مباراة بريستول سيتي مع شروسبيري تاون بالتعادل 1 - 1 لتعادل على ملعب شروسبسري.

وكان نيوكاسل في طريقه إلى الدور الرابع بفضل الهدف المبكر الذي سجله ميجيل ألميرون في الدقيقة 17 ولكن آرون ويلبراهام منح روشديل التعادل في الدقيقة 79 لتعاد المباراة بين الفريقين على ملعب نيوكاسل.