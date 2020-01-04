رياضة | رسميًا.. برشلونة يتعرض لضربة قاضية قبل مباريات السوبر الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. برشلونة يتعرض لضربة قاضية قبل مباريات السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا أنه من المرجح أن يغيب نجم برشلونة، عن مباراة السوبر في جدة بسبب إصابته في الركبة اليمنى.

ونقلت صحيفة "شبورت" الإسبانية الرياضية عن إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق، قوله إن الحارس الدولي -27 عاما- لن يتغيب عن مباراة نادي إسبانيول، المنافس المحلي لبرشلونة مساء اليوم السبت فحسب، بل يبدو أنه من " الصعب" أن يشارك في مباراة السوبر.

وأضاف فالفيردي أن تيرشتيجن " يعاني من مشاكل في الأوتار منذ بعض الوقت، وعلمنا أنه يجب أن يأخذ قسطا من الراحة لفترة، والآن الوقت المناسب لهذا".

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وتابع المدير الفني بالقول إنه لم يتم الحديث عن إجراء عملية جراحية، "وخطتنا هي العمل على التخلص من الآلام في هذا الوقت".

كان تيرشتيجن أُصيب في الأوتار في آخر مباراة في الدوري الإسباني.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة سيلعب مباراة السوبر أمام اتليتكو مدريد في ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم الخميس المقبل، وسيخوض ريال مدريد مباراة أمام بلنسية يوم الأربعاء المقبل، حيث إن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها أربعة فرق في بطولة كأس السوبر الإسباني.

وستقام مباراة نهائي كأس السوبر يوم الثاني عشر من الشهر الجاري.