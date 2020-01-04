رياضة | العدالة يفوز على الشعلة ليتأهل لدور الثمانية في كأس خادم الحرمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العدالة يفوز على الشعلة ليتأهل لدور الثمانية في كأس خادم الحرمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكمل العدالة عقد المتأهلين إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الشعلة 2 - صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات دور الستة عشر من المسابقة.

وتقدم العدالة في الدقيقة 16 عن طريق سي إس مانداو، قبل أن يضيف كاروليس ماسينتور الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وضرب العدالة موعدًا مع النصر في دور الثمانية، حيث كان الأخير تأهل إلى الدور ذاته بعد فوزه على ضمك 4 - 2 .