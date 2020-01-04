رياضة | فوز بلبيس وتلا وتعادل الشرقية وميت خاقان وعرب الرمل وفاقوس بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز بلبيس وتلا وتعادل الشرقية وميت خاقان وعرب الرمل وفاقوس بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات ختام الدور الأول، للقسم الثالث، (المجموعة العاشرة) فوز بلبيس على نادي ديرب نجم، بهدفين مقابل هدف، سجلهما أحمد سيكا في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، تعادل فريق ديرب، ثم خطف اسلام فاروق هدف الفوز لبلبيس.

وسقط الشرقية على ملعبه، في فخ التعادل السلبي، أمام فريق أبو حماد، كما تعادل ميت خاقان على ملعبه، مع أبو كبير 1-1، حيث تقدم الفريق الشرقاوي في الشوط الثاني، ثم سجل أسامة رمضان هدف التعادل للفريق المنوفي.

وعاد عرب الرمل، من ملعب دقادوس، بالتعادل 1-1، حيث تقدم دقادوس، بالشوط الأول، بالدقيقة 25 ثم تعادل نادر الغريب، بالدقيقة 44 قبل نهاية الشوط الأول، وأدار اللقاء مجدي خاطر، محمد عبد الرحمن، أحمد فوزي.

وتعادل ميت خلف على ملعبه مع مركز شباب ديرب نجم، بدون أهداف، كما تعادل السرس على أرضة مع فاقوس 2-2، حيث تقدم السرس عن طريق فريد دويدار، في الدقيقه 21 ثم عادل، فكري أحمد النتيجة، لفاقوس من ركلة جزاء، إحتسبها المساعد الثاني، عمر علي، للمس المدافع للكره، في الدقيقة 27، ثم تقدم أحم عيد للسرس من جديد في الدقيقة 36، وقبل ختام الشوط الأول، أدرك فاقوس هدف التعادل عبر اللاعب أحمد عبد الله.

كما تعادل ميت خاقان، على ملعبه، مع أبوكبير 1-1، خرج الشوط الأول، بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني، تقدم السيد أحمد بهدف لأبو كبير،ثم سجل أسامة رمضان هدف التعادل لميت خاقان، وأدار اللقاء الحكم، عارف عشري، واسلام عفيفي، ومحمد العجوز.

وفاز تلا على غزل شبين 3-2 في لقاء مثير، حيث إنتهى الشوط الأول، 1-1، تقدم أحمد صقر للغزل، في الدقيقة 44، مستغلاً خطاً فادح من حارس تلا، الذي سقطت الكرة من يده، ليضعها المهاجم في المرمى .

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وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، للشوط الأول، نجح تلا في إحراز هدف التعادل، من عرضية قوية للاعب هشام عبد الرؤوف، إنقضّ عليها سعيد المشد لاعب تلا برأسة بقوة داخل المرمى، ليحرز هدف التعادل لفريقة، ليخرج الشوط الأول، بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، نجح الغزل في إحراز هدف التقدم بالدقيقة 5 من ضربة رأس للاعب محمد عبد الغني، وشهدت الدقيقة 30 هدف التعادل لتلا عن طريق صلاح جبر من تصويبة قوية .

وشهد الدقيقة 42 إحراز هدف لهدف الفوز عن طريق البديل محمد سمير، الذي وضع الكرة بمهارة داخل المرمى.

ترتيب المجموعة العاشرة

1- سرس الليان 27 نقطة

2- بلبيس 23 نقطه

3- شباب تلا 23 نقطة

4- ميت خاقان 20 نقطة

5- الشرقية 20 نقطة

6- غزل شبين 19 نقاط

7- شباب ديرب 16 نقطة

8- عرب الرمل 16 نقطة

9- فاقـوس 16 نقطة

10- ميت خلف 15 نقطة

11- شباب أبو حماد 14 نقطة

12- دقادوس 12 نقطة

13- أبو كبير 8 نقاط

14- ديرب نجم 6 نقاط