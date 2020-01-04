رياضة | عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلوح في الأفق أزمة داخل النادي الأهلي بسبب مدرب الفريق، بعدما طالبت لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح، من مجلس إدارة النادى ضرورة تجديد عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى.

ويرى مسؤولو لجنة التخطيط أن فايلر قدم أوراق اعتماده للجماهير الحمراء بعد الظهور بشكل مميز محليا وإفريقيا، ويجب تحصينه مبكرا خوفا من الإغراءات والعروض التى تلقاها مؤخرا من منتخب غانا لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلى موقفه النهائى مع فايلر عقب العودة من زيمبابوى والانتهاء من مباراة بلاتينيوم ستارز، فى دورى أبطال إفريقيا.

ويتصدر حاليا الأهلي بطولة الدوري المصري برصيد 27 نقطة بعدما حصد العلامة الكاملة من المباريات الـ9.