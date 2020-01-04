رياضة | الأهلي يسعى لتسويق نجم الفريق في الدوري الإماراتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يسعى لتسويق نجم الفريق في الدوري الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى إدارة النادي الأهلى لتسويق مهاجم الفريق وليد أزارو، فى دورى الخليج العربي "الإماراتي" بعد فشل محاولات تسويقه فى الدورى السعودى ورفض أكثر من ناد التعاقد معه.

وتأجيل إعلان التعاقد مع المهاجم الجديد بالنادي الأهلي بسبب المغربي أزارو لعدم إمكانية قيده إلا بعد التخلص من أحد اللاعبين الأجانب المتواجدين فى قائمة الفريق.

وكان المدير الفنى لنادى الأهلى رينيه فايلر، قد أعلن عدم حاجته للمهاجم المغربى، وطلب التعاقد مع مهاجم جديد لدعم صفوف الفريق الأحمر خلال المرحلة القادمة.