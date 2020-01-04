رياضة | الإسماعيلي يطلب ضم نجمي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يطلب ضم نجمي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير أن نادي الإسماعيلى يسعى للحصول على توقيع ثنائى الأهلى صالح جمعة وحسين السيد، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، فى إطار سعى الدراويش لتدعيم صفوف الدراويش خاصة فى مركز الظهير الأيسر.

وقامت إدارة الإسماعيلي بالتفاوض مع اللاعبين انتظارا لموقف الأهلى، خصوصا أن الإسماعيلى له الحق فى استعارة أى لاعب من الفريق الأحمر ضمن صفقة محمود متولى، المنتقل فى بداية الموسم للأهلى.

وكان المدير الفنى لنادى الأهلى، السويسري رينيه فايلر، قد أعلن عدم حاجته للثنائى فى قائمة الفريق خلال المرحلة المقبلة بعد خروجه من حساباته.