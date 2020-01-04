رياضة | كوكاكولا يفوز على الترسانة في القسم الثاني

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حقق فريق كوكاكولا فوزا صعبا على حساب الترسانة، بهدف نظيف، على استاد السكة الحديد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الأول بدوري القسم الثاني.

وبدأ ممدوح عبدالحي المدير الفني لفريق كوكاكولا، المباراة بالتشكيل التالي: محمد ميلا، كريم عرفات، معتز نجيب، اسلام كمونة، احمد عبدالمنعم، احمد بندق، احمد حسن، مصطفى عبدالوهاب، محمد علاء لالا، أكرم عبدربه، محمد ناحي .

البدلاء: عمرو عبدالمجيد، أسامة سعيد، كريم عبدالنبي، محمد عبدالموجود، عمر عبدالشافي، كريم حلاوة، اريك

كما دخل محمد صلاح، المدير الفني لفريق الترسانة، المباراة بالتشكيل التالي:

احمد محمد، ابراهيم منصور، محمد مجدي، بركات حجاج، اسلام حازم، سيد حمدي، محمود شاكر، وليد محمد، محمد حسين، احمد عماد، محمد اشرف.

البدلاء: عبدالله محمد، طارق يحيي، ايهاب ياسر، هشام رجب، أحمد جمال، احمد جعفر، احمد بسيوني

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أكرم عبدربه، لاعب كوكاكولا، من ركلة جزاء في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

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وحصل سيد حمدي، لاعب الترسانة، على إنذار لإعتراضه على قرار الحكم في الدقيقة 43 .

كما حصل 5 لاعب الارسانة، على إنذار لإعتراضه على قرار حكم المباراة في الدقيقة 45.

ومع الشوط الثاني، دفع محمد صلاح، مدرب الترسانة، باللاعب احمد جعفر، لتدعيم الهجوم، وكما دفع ممدوح عبدالحي المدير الفني لكوكاكولا، بـ"أسامة سعيد" بدلاً من معتز نجيب.

ودفع مدرب الترسانة، باللاعب ايهاب ياسر، بدلاً من سيد حمدي، كما دفع مدرب كوكاكولا باللاعب محمد كفتة بدلاً من محمد لالا.

وشهدت المباراة تألق العديد من لاعبي كوكاكولا، أبرزهم: محمد ميلا حارس كوكاكولا، وأحمد عبدالمنعم ومصطفى عبدالوهاب مدافعي كوكاكولا، أسامة لبة، أحمد بندق.

وأدار اللقاء الحكم محمد ابو خاطر، أيمن العطار، هاشم عبدالمجيد، وحكم رابع حسام عزب حجاج.

وبذلك النتيجة، رفع كوكاكولا رصيده الي 16 نقطة، فيما تجمد رصيد برصيد 9 نقطة.