رياضة | الأهلي يعلن قيد كهربا وجاهزيته لمواجهة إف سي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن قيد كهربا وجاهزيته لمواجهة إف سي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وصول البطاقة الدولية للاعب الفريق الجديد محمود عبد المنعم "كهربا".

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة :"بطاقة كهربا الدولية وصلت وتم قيد اللاعب وجاهز لمواجهة الغد أمام إف سي مصر".

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وكان الأهلي قد تعاقد رسميًا مع محمود عبد المنعم "كهربا" لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ تعاقده مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي عقب دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ400 ألف يورو.

ويستعد الأهلي لمواجهة إف سي مصر مساء غد الأحد في إطار مباريات الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.