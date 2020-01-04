رياضة | فوز صيد المحلة وكفر الشيخ وسمنود وتأجيل 4 مباريات في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز صيد المحلة وكفر الشيخ وسمنود وتأجيل 4 مباريات في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق صيد المحلة بقيادة مديره الفني طارق السعيد فوزا صعبا على الحامول بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب غزل المحلة الفرعي في إطار مباريات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة القسم الثاني والتي تضم أندية الغربية وكفر الشيخ.

تشكيل الصيد

حراسة المرمى : أحمد قاسم

خط الدفاع :محمد رضا،، إسلام مجدي، محمود السعيد، عبد الرحمن عوف

خط الوسط :إبراهيم عبد الوهاب، عبد العزيز مصطفي، إسلام عبدالعظيم، رضا خليف

خط الهجوم:محمد الدسوقي، محمد رجب ميشو.

شكيل الحامول

حراسة المرمى :على احمد

خط الدفاع :محمود عبد العظيم، على عبد الفتاح، محمد عباس، طارق عبدالحميد

خط الوسط :عادل الشحات، عبد الله ندا، على عبد العاطي، السيد جمعه، حسام عبد الحليم

خط الهجوم :محمد أمين.

أحرز أهداف اللقاء محمد رضا مدافع الصيد في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء وتعادل حسام للحامول في الدقيقة ١٧ من زمن الشوط الأول وتقدم البديل الأفريقي لصيد المحلة فيكتور بالهدف الثاني للصيد في الدقيقة ٢٥.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الصيد للنقطة ٢٥ ويتوقف رصيد الحامول عند النقطة ٢١.

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وقاد المباراة تحكيميا، محمد نهاد محجوب حكم ساحة، محمد أبو رحاب مساعد أول، أحمد عبد الفتاح مساعد ثان، محمود الزيني مراقب حكام، أحمد سيد الأهل مراقب مسابقات.

وأسفرت باقي نتائج المجموعة عن الآتي:

فوز كفر الشيخ علي شباس الشهداء بثلاثة أهداف مقابل هدف

فوز سمنود على سبورتنج كاسل بهدف نظيف

فوز صيد المحلة على الحامول بهدفين مقابل هدف.

وقد تآجلت أربعة مواجهات أخرى بسبب سوء الأحوال الجوية وهي :

مطوبس مع الزعفران

سيدي سالم مع مركز شباب الحنفي

دسوق مع عثماثون

إتحاد بسيون مع بلطيم

ترتيب المجموعة الثامنة :

١- كفر الشيخ ٣١ نقطة

٢-صيد المحلة ٢٥ نقطة

٣-سمنود ٢٥ نقطة

٤-عثماثون 22 نقطة

٥-الحامول ٢١ نقطة

٦-سبورتنج كاسل ١٦ نقطة

٧-الزعفران ١٥ نقطة

٨-شباس الشهداء ١٣ نقطة

٩-بلطيم ١٣ نقطة

١٠-دسوق ١١ نقطة

١١-بسيون ١٠ نقاط

١٢-مطوبس ٩نقاط

١٣-سيدي سالم ٦ نقاط

١٤-الحنفي ٤ نقاط