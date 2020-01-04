رياضة | الحرب العالمية تبدأ بين ريال مدريد ويوفنتوس.. السيدة العجوز تتحدي الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرب العالمية تبدأ بين ريال مدريد ويوفنتوس.. السيدة العجوز تتحدي الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن النجم الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي وهدف ريال مدريد الإسباني مرشح للعودة إلى يوفنتوس، حيث يسعى البيانكونيري لإعادة لم الشمل بينه وبين نجمه السابق الذي يعيش فترة صعبة حاليًا مع مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن بوجبا انضم إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر في 2012 بعد عدم تقديم عرض له كخريج لأكاديمية مانشستر يونايتد لتجديد العقد وسرعان ما أصبح نجماً عالمياً حتى عاد للنادي الإنجليزي في عام 2016.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن بوجبا لم ينجح في تقديم المستوى الذي كان يقدمه مع البيانكونيري ومع عدم إخفاء بوجبا لرغبته في العودة إلى السيدة العجوز فإن إدارة اليوفي ستحاول بكل قوة جعل هذا ممكناً.

Advertisements

وكشفت الصحيفة البريطانية أن بوجبا أبدى إحباطه الكبير من وضعه مع الشياطين الحمر وكذلك من أجواء الإعلام والمشجعين في إنجلترا والتي لم ينجح في التأقلم كما زادت تصريحات وكيل أعماله مينو رايولا الأخيرة من تأزم الموقف، حيث وصف رايولا إدارة مانشستر يونايتد بأنها قادرة على تدمير أي نجم كبير ولو كان مارادونا أو بيليه.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بوجبا نشر مؤخراً مقاطع له وهو يرقص أو يلعب كرة السلة رغم ابتعاده عن تدريبات الفريق بسبب الإصابة وأنه من المقرر أن ينتهي عقده في يونيو 2021.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن يوفنتوس يُفكر في أدخال الفرنسي أدريان رابيو أو الألماني إيمري تشان كجزء من صفقة شراء بوجبا لتكون صفقة تبادلية مع مبلغ مادي من المتوقع أن يبلغ 90 مليون يورو.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن بوحبا البالغ من العمر 26 عاماً يجذب اهتمام أندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان ويبدو أن رحيله عن مانشستر يونايتد أصبح أمراً واقعاً، ولكن السؤال ما إذا كان سيرحل في يناير أو خلال الصيف القادم ؟