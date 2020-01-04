رياضة | عاجل- مفاجأة كبرى في قائمة الأهلي لمواجهة أف سي مصر بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- مفاجأة كبرى في قائمة الأهلي لمواجهة أف سي مصر بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويستقبل الأهلي نظيره إف سي مصر في السابعة والنصف من مساء غد الأحد على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.
في الدفاع: رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود متولي - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي - محمد هاني - علي معلول.
خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي «أفشة» - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو - محمود عبدالمنعم «كهربا».
خط الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن - وليد أزارو- صلاح محسن.
فيما تم استبعاد كلا من :-
شريف إكرامي ومحمد محمود وحمدي فتحي وسعد الدين سمير ورمضان صبحي وحسين الشحات ومحمود وحيد بسبب الإصابة، وصالح جمعة وحسين السيد وعمار حمدي لوجهة نظر فنية.