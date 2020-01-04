رياضة | جمال الغندور ينفي إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال الغندور ينفي إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالأتحاد المصري لكرة القدم التقارير الثحفية التى أشارت لإيقاف الحكم طارق سامى والذى أدار مباراة الزمالك وأسوان الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري فى لقاء انتهي بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

وأكد جمال الغندور رئيس لجنه الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بايقاف الحكم طارق سامى أو أى حكم آخر، مشيرا إلى أن أي عقوبات على الحكام إن وجدت لا يتم الإعلان عنها وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم في هذا الشأن.

وكان نادى الزمالك قد طالب عقب المباراة بوجود حكام أجانب لباقي مباريات الفريق ببطولة الدوري، وهو ما رفضه رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان طارق سامى قد أشهر البطاقة الحمراء للاعب وسط الفريق الأبيض طارق حامد.