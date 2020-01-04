رياضة | أول تعليق من فرجاني ساسي على شائعة هروبه من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من فرجاني ساسي على شائعة هروبه من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، على التعليق على شائعة هروبه من القلعة البيضاء، واقترابه من الدوري السعودي.

وقام ساسى، بنشر صورة له عبر خاصية أستورى بحسابه الرسمى على موقع إنستجرام، بصحبة طفل صغير زملكاوى خلال إحدى المباريات معلقا عليها بـ"إيموشن" لوجه ضاحك، وبعينين على شكل قلب.

وكانت قد ترددت شائعات، خلال الأيام الماضية عن هروب فرجانى ساسى عقب تأكد غيابه عن مواجهة طنطا فى الدورى، بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام أسوان مساء الخميس الماضى، وغادر القاهرة لقضاء إجازته فى تونس.

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، علق على ما شهدته مواقع تواصل الاجتماعى من أنباء كثيرة متضاربة حول الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك عقب سفره بعد نهاية مباراة فريقه أمام أسوان، فى الجولة الحادية عشرة من منافسات بالدورى الممتاز، قائلا: "ساسى تحدث معنا وحصل على إذن بالسفر فأين الأزمة فى ذلك ؟!".