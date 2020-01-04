رياضة | تعادل إيتاي البارود مع العبور.. وتأجيل مباراة الترام بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل إيتاي البارود مع العبور.. وتأجيل مباراة الترام بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق مركز شباب إيتاي البارود مع فريق مركز شباب العبور، بهدف لكل منهما، في الجولة الثالثة، المؤجلة، من الدور الأول، للمجموعة الـ 11 من القسم الثالث.

وتم تأجيل مباراة الترام مع القبارى وذلك نظرا للأحوال الجوية التى تمر بها مدينة الإسكندرية وعدم صلاحية الملعب لإقامة المباراة.

وتقام غدا الأحد 6 لقاءات ، يلتقي خلالهم، فريق نهضة العامرية مع سبورتنج، بملعب مركز شباب الناصرية.

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ويلاقي فريق مركز شباب المعمورة، نظيرة فريق حوش عيسى، ويحل مركز شباب كفر بولين ضيفاً على مركز شباب كوم حماده.

كما يواجه فريق بدر نظيرة مياة البحيرة، وبترول الإسكندرية مع نادي رشيد، ويلعب نادي كوم حماده مع غزل كفر الدوار بملعب مركز شباب إيتاي البارود.

ترتيب المجموعة الحادية عشر

1-سبورتنج 28نقطة

2-الترام 26نقطة

3-مياه البحيرة 25نقطة

4-بدر 24نقطة

5-إيتاي البارود 22نقطة

6-اسكندرية للبترول 20نقطة

7-كفربولين

8-نهضة العامرية 17نقطة

9-مركزشباب كوم حمادة 16نقطة

10-العبور 16نقطة

11-رشيد 15نقطة

12 حوش عيسي 15

13-غزل كفر الداور 13نقطة

14-المعمورة 13نقطة

15-القبارب 13نقطك

16-نادي كوم حمادة 11 نقطة