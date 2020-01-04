رياضة | تعادل إيتاي البارود مع العبور.. وتأجيل مباراة الترام بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل إيتاي البارود مع العبور.. وتأجيل مباراة الترام بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتم تأجيل مباراة الترام مع القبارى وذلك نظرا للأحوال الجوية التى تمر بها مدينة الإسكندرية وعدم صلاحية الملعب لإقامة المباراة.
وتقام غدا الأحد 6 لقاءات ، يلتقي خلالهم، فريق نهضة العامرية مع سبورتنج، بملعب مركز شباب الناصرية.
ويلاقي فريق مركز شباب المعمورة، نظيرة فريق حوش عيسى، ويحل مركز شباب كفر بولين ضيفاً على مركز شباب كوم حماده.
كما يواجه فريق بدر نظيرة مياة البحيرة، وبترول الإسكندرية مع نادي رشيد، ويلعب نادي كوم حماده مع غزل كفر الدوار بملعب مركز شباب إيتاي البارود.
ترتيب المجموعة الحادية عشر
1-سبورتنج 28نقطة
2-الترام 26نقطة
3-مياه البحيرة 25نقطة
4-بدر 24نقطة
5-إيتاي البارود 22نقطة
6-اسكندرية للبترول 20نقطة
7-كفربولين
8-نهضة العامرية 17نقطة
9-مركزشباب كوم حمادة 16نقطة
10-العبور 16نقطة
11-رشيد 15نقطة
12 حوش عيسي 15
13-غزل كفر الداور 13نقطة
14-المعمورة 13نقطة
15-القبارب 13نقطك
16-نادي كوم حمادة 11 نقطة