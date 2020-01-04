رياضة | فوز الداخلية وبتروجت وسيراميكا والنجوم وتعادل القناة بالقسم الثاني (انفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز الداخلية وبتروجت وسيراميكا والنجوم وتعادل القناة بالقسم الثاني (انفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت مباريات الجولة الحادى عشر الأخيرة للمجموعة الثانية للقسم الثاني عن فةز فريق سيراميكا كليوباترا خارج ملعبه، على فريق جمهورية شبين بهدف أحمد غنيم من ضربة جزاء في الشوط الأول.

وقام الحكم محمد يوسف، بطرد مصطفى زيكو ومحمود حميد، قبل نهاية المباراة، التي شهدت أحداث، مؤسفة لمطالبة شبين بالحصول على ركلتي جزاء.

وحقق فريق بتروجت فوزاً كبيراً على مضيفه فريق المريخ بثلاثة أهداف نظيفة سجل الأهداف خالد عبد الرازق من ضربة جزاء في الدقيقة 43 من الشوط الأول واضاف بتروجت هدفين في الشوط الثاني عن طريق إسلام عادل كانو في الدقيقة 15، ايزيكال في الدقيقة 25.

وحقق فريق الداخلية فوزاً مهماً خارج ملعبه على فريق النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الداخلية بهدفين مقابل هدف .

شهد اللقاء تقدم محمود السيد للنصر في الدقيقة 22 وتعادل عبد العزيز السيد من ضربة جزاء في الدقيقة 35 وأضاف محمود طلعت الهدف الثاني في الدقيقة 39 وإختتم أحمد تمساح أهداف الداخلية في الدقيقة 20 من الشوط الثاني ٠

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وتعادل فريق منتخب السويس مع فريق القناة بدون أهداف.

وفاز فريق النجوم على فريق الزرقا بهدفين نظيفين، إذ انتهى الشوط الأول بتعادل بدون أهداف، ثم سجل النجوم هدفين، في الشوط الثاني عبر إسلام هشام في الدقيقة 30 ومحمد عصام في الدقيقة 42.

وحقق فريق كوكاكولا على فريق الترسانة بهدف أكرم عبد ربه من ضربة جزاء في الدقيقة 39 من الشوط الأول .

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 27 نقطة

2- الداخلية 19 نقطة

3- القناة 19 نقطة

4- منتخب السويس 17 نقطة

5- كوكاكولا 16 نقطة

6- بتروجت 15 نقطة

7- جمهورية شبين 14 نقطة

8- النصر 14 نقطة

9- النجوم 14 نقطة

10- الترسانة 9 نقاط

11- المريخ 6 نقاط

12- الزرقا 4 نقاط