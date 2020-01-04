رياضة | هدف واحد يقرب برشلونة من معادلة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدف واحد يقرب برشلونة من معادلة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة أصبح على بعد هدف واحد من معادلة رقم ريال مدريد التاريخي للأهداف المسجلة في الدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه منذ موسم 1962/1963 حتى الآن ظل ريال مدريد أكثر الفرق تسجيلاً في الدوري الإسباني في موسم 1989/1990 ووصل الفارق بين الملكي وبرشلونة إلى 139 هدف لصالح ريال مدريد وهو الفارق الأكبر في تاريخ الدوري الإسباني بين الناديين.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يتفوق حاليًا بفارق هدف واحد فقط وأنه في ظل الفرق في قوة هجوم الفريقين في الوقت الحالي فيبدو أن برشلونة مُرشح لمعادلة هذا الرقم وتخطيه أيضاً.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة وصل إلى 6136 هدفاً في حين وصل ريال مدريد إلى 6137 هدف والليلة أمام إسبانيول قد يعادل البرسا هذا الرقم أو يتخطاه على الأقل بشكل مؤقت.