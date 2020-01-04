رياضة | فوز مثير لتلا على غزل شبين في القسم الثالث (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز مثير لتلا على غزل شبين في القسم الثالث (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق مركز شباب تلا، فوزا مثيرا وغاليا، على ملعبه، على حساب فريق غزل شبين، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المواجهة القوية، التي أقيمت اليوم على ملعب تلا، في ختام الدور الأول، للمجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث.

بدأ مركز شباب تلا المباراة بتشكيل مكون من : محمد مندو واسلام علم الدين وهشام عبد الروؤف وباسم شوقي وكريم ياسين ومحمد العادلي وأحمد بيكو وصلاح جبر ومحمد بلية وسعيد للمشد وسعيدو.

وفي البدلاء يتواجد مصباح سلام ومحمد سمير ومحمد المركبي وأحمد دراز وخالد الضبع ومحمد رحرح وعبد الرحمن كوكو.

خاض غزل شبين المباراة بتشكيل مكون من : محمد عادل ومحمد قاسم وصبحي رفعت وإبراهيم العشماوي ومحمود حسن ومحمد حجاج وأحمد منير وإسلام فرج ومحمد عبد الغني وأحمد سعيد وأحمد صقر.

وفي البدلاء : أيمن عمارة ومحمود الاشرم ومحمد جمال ومصطفي عادل كولا وكريم الكومي ومحمد صلاح ويوسف حمدي.

شوط أول مثير

شهد الشوط الأول، حماس من جانب اللاعبين، حيث حصل محمد العادلي لاعب تلا على بطاقة صفراء، في الدقيقة 25 عقب دفع مدافع الغزل أحمد قاسم، الذي تعرّض للإصابة في ذراعة، وخرج لتلقى العلاج، وشارك بدلاً منه اللاعب مصطفى عادل كولا، كما حصل سعيد أبو سعيده المدير الفني للغزل على بطاقة صفراء للإعتراض.

وشهد الدقيقة 41 حصول عماد سرور المدير الفني لتلا على بطاقة صفراء، عقب قيام أحد الأفراد المتواجدين على مقاعد بدلاء تلا بإلقاء الكرة داخل الملعب خلال تنفيذ رمية تماس للغزل.

وشهدت الدقيقة الأخيرة للشوط الأول، كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق محمود حسن، لاعب الغزل، لم ينجح ماندو حارس تلا، في تقدير الكرة، لتسقط من يده أمام المرمى، لتجد أحمد صقر مهاجم الغزل، ليضعها في المرمى الخالي، محرزاً هدف التقدم لفريقة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، نجح تلا في إحراز هدف التعادل، من عرضية قوية للاعب هشام عبد الرؤوف، إنقضّ عليها سعيد المشد لاعب تلا برأسة بقوة داخل المرمى، ليحرز هدف التعادل لفريقة، ليخرج الشوط الأول، بالتعادل 1-1.

الشوط الثاني

نجح الغزل في إحراز هدف التقدم بالدقيقة 5 من ضربة رأس للاعب محمد عبد الغني.

وفي الدقيقة 25 حصل لاعب الغزل أحمد منير على بطاقة صفراء، وشهدت الدقيقة 30 هدف التعادل لتلا عن طريق صلاح جبر من تصويبة قوية سكنت المرمى.

وفي الدقيقة 31 شارك كريم الكومي من الغزل، على حساب ابراهيم حامد العشماوي.

كما دفع تلا بمحمد سمير وعبد الرحمن كوكو، على حساب، العادلي، وسعيدو، ودفع الغزل، بمحمد جمال حدوته بدلاً من اسلام فرج.

وشهد الدقيقة 42 إحراز هدف لهدف الفوز على طريق البديل محمد سمير، من تصويبة على المرمى.

وإحتسب الحكم 7 دقائق وقت بدل ضائع، ثم شارك من تلا خالد الضبع في الوقت بدل الضائع، وخرج باسم شوقي، وتعرض هشام عبد الرؤوف للإصابة في الوقت بدل الضائع.

أدار اللقاء الحكم، هيثم شعبان، عاونه حاتم علام، ووليد عبد اللطيف، وراقب المباراة فوزي عبد الغني، وراقب الحكام عبد الرازق سعيد.

بذلك النتيجة، رفع تلا رصيدة إلى 23 نقطة، بينما توقف رصيد الغزل عند 19 نقطة.

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وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من : هيثم عثمان، وحاتم علام ووليد عبد اللطيف، وراقب اللقاء فوزي عبد الغني ويراقب الحكام عبد الرازق سعيد.

ترتيب المجموعة العاشرة

1- سرس الليان 27 نقطة

2- بلبيس 23 نقطه

3- شباب تلا 23 نقطة

4- ميت خاقان 20 نقطة

5- الشرقية 20 نقطة

6- غزل شبين 19 نقاط

7- شباب ديرب 16 نقطة

8- عرب الرمل 16 نقطة

9- فاقـوس 16 نقطة

10- ميت خلف 15 نقطة

11- شباب أبو حماد 14 نقطة

12- دقادوس 12 نقطة

13- أبو كبير 8 نقاط

14- ديرب نجم 6 نقاط