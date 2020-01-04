رياضة | 18 لاعبا في قائمة طنطا لمواجهة الزمالك بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 لاعبا في قائمة طنطا لمواجهة الزمالك بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ايمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن قائمة الفريق لمواجهة الزمالك ، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بالدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة إنضمام 18 لاعبا ، وعودة محمد فتحي وغياب إسلام طارق ، وجاءت قائمة طنطا ضد الزمالك كالآتي :-

محمد فتحي ، علي فرج ، محمد العشري ، حسام غالي ، سليمان عبدربه ، احمد قطاوي ، محمد الشاذلي ، محمد حسام الشرخه ، عبدالرحمن الدح ، احمد فهمي ، وليد عادل ، محمود فرج كابونجا ، ايهاب سمير ، احمد الشناوي ، احمد الألفي ، محمد ماجد اونش ، ماريو بيرناردو ، تاديو لوانجا.

يذكر أن طنطا يستعد لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز ، وستقام المباراة بينهم علي ملعب غزل المحلة غدا الأحد في تمام الخامسة مساءا.